Петербуржцы победили на "Абилимпиксе" среди ветеранов СВО

Соревнования собрали более двух тысяч участников из разных регионов.

В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" среди ветеранов специальной военной операции, который проходил с 28 июня по 1 июля. Мероприятие организовано по поручению президента России в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В этом году соревнования объединили более двух тысяч ветеранов, которые продемонстрировали свои навыки в 21 компетенции. Победителями стали 63 человека.

Петербуржцы Роман Молчанов и Александр Сычев вошли в число призёров. Молчанов занял первое место в компетенции "Сетевое и системное администрирование", а Сычев завоевал бронзовую медаль в направлении "Слесарь санитарно-технических систем".

Губернатор Александр Беглов поздравил лауреатов и отметил, что чемпионат играет важную роль в профессиональной адаптации ветеранов и их возвращении к мирной жизни. Он подчеркнул, что участники в трудный для страны час встали на защиту национальных интересов, проявив мужество и самоотдачу в зоне СВО, а теперь подтвердили свои профессиональные качества на значимом состязании. Глава города выразил уверенность, что приобретённый опыт, стойкость и профессионализм помогут им успешно реализовать себя в гражданской жизни.

Национальный проект "Молодежь и дети" направлен на создание условий для обучения, профессионального развития и самореализации подрастающего поколения. В его рамках в России строят современные школы и кампусы, поддерживают талантливую молодёжь, развивают научные, образовательные и творческие проекты.

Ранее мы рассказывали о том, что меры поддержки для участников СВО расширены в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного