Меры поддержки для участников СВО расширены в Петербурге

Ранее ветеранам требовалось подтверждать низкий уровень дохода семьи и соответствовать ряду строгих критериев, что создавало барьеры для получения помощи. Теперь эти ограничения сняты.

В Петербурге благодаря инициативе "Народного фронта" были значительно расширены меры социальной поддержки для демобилизованных участников специальной военной операции. Законодательное Собрание города в третьем чтении приняло соответствующий закон, который упрощает процедуру получения социальных контрактов. Ранее ветеранам требовалось подтверждать низкий уровень дохода семьи и соответствовать ряду строгих критериев, что создавало барьеры для получения помощи. Теперь эти ограничения сняты.

Согласно новым правилам, с 2026 года безработные участники СВО смогут получить единовременную выплату в размере до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела без оценки материального положения их семей.

Деньги разрешено направлять на запуск бизнеса, закупку необходимого оборудования, профессиональное обучение или другие стартовые расходы. Право на эту меру господдержки также получат супруги ветеранов, если военнослужащий получил инвалидность I или II группы вследствие ранения.

Как отметили инициаторы проекта из "Народного фронта", новый подход направлен на расширение возможностей трудоустройства и социальную адаптацию защитников Отечества при возвращении к мирной жизни, позволяя им реализовать трудовой потенциал и преодолеть временные трудности.

Ранее мы сообщили о том, что участник программы "Время героев" Сергей Чегодаев проходит стажировку в Комитете финансов.

Фото: МАКС / Народный фронт | Санкт-Петербург