Участник программы "Время героев" Сергей Чегодаев проходит стажировку в Комитете финансов

Сергей Чегодаев стал одним из слушателей второй группы кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга". Как рассказали в Смольном, за его плечами — экономическое образование, работа в налоговой полиции и правоохранительных органах.
Сергей Чегодаев награждён медалью "За воинскую доблесть" и памятным знаком "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга".
Сейчас ветеран стажируется в Комитете финансов. Своими впечатлениями он поделился в видео.
Ранее мы рассказывали, что третья группа слушателей программы "Время героев Санкт‑Петербурга" приступила к освоению первого модуля.
Видео: МАКС / Правительство Санкт-Петербурга
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