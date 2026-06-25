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Участник программы "Время героев" Сергей Чегодаев проходит стажировку в Комитете финансов

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За его плечами — экономическое образование, работа в налоговой полиции и правоохранительных органах.

Сергей Чегодаев стал одним из слушателей второй группы кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга". Как рассказали в Смольном, за его плечами — экономическое образование, работа в налоговой полиции и правоохранительных органах.

Сергей Чегодаев награждён медалью "За воинскую доблесть" и памятным знаком "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга".

Сейчас ветеран стажируется в Комитете финансов. Своими впечатлениями он поделился в видео.

Ранее мы рассказывали, что третья группа слушателей программы "Время героев Санкт‑Петербурга" приступила к освоению первого модуля.

Видео: МАКС / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: время героев, сво, стажировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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