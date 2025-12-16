Третья группа слушателей программы "Время героев Санкт‑Петербурга" приступила к освоению первого модуля

Образовательный курс рассчитан примерно на один год (более 500 учебных часов) и включает шесть модулей.

Сегодня, 16 июня, к обучению по программе "Время героев Санкт-Петербурга" приступила третья группа слушателей. В состав новой группы вошли 16 участников специальной военной операции – как действующие военнослужащие, так и ветераны боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Программа реализуется по поручению Президента РФ с целью подготовки управленческих кадров из числа защитников Отечества для работы в системе городского хозяйства. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что городу необходимы смелые и ответственные люди, способные решать масштабные задачи, а программа помогает участникам накопить необходимый опыт и компетенции.

Образовательный курс рассчитан примерно на один год (более 500 учебных часов) и включает шесть модулей. Студенты изучают государственное управление, экономику, финансы, общественные отношения и основы психологии. Большое внимание уделяется личностному росту, а также предусмотрены спортивные и культурные мероприятия. Успешное трудоустройство выпускников подтверждает эффективность проекта: более 80% завершивших обучение уже получили должности в исполнительных органах власти, государственных учреждениях и унитарных предприятиях города.

Программа дополняет федеральный проект "Время героев". Обучение проходит на базе Корпоративного университета Администрации Петербурга под руководством наставников из правительства города. Всего к настоящему времени зачислены 83 человека, из которых 62 проходят обучение.

Ранее мы сообщили о том, что участникам программы "Время героев Санкт-Петербурга" вручили памятные знаки.

Фото: Правительство Петербурга