Общая площадь укладки нового покрытия превысила 1 млн квадратных метров.

В 2026 году в Петербурге в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 50 километров дорог. Общая площадь укладки нового покрытия превысила 1 млн квадратных метров, сообщили в пресс-службе Смольного 26 ноября.

В городе привели в порядок улицы, ведущие к станциям метро. Асфальт уложен на Большом проспекте В. О., где расположен "Горный институт", на Бухарестской улице у "Дунайской" и на Автозаводской улице недалеко от "Шушар". Также обновлены магистрали, обеспечивающие доступ к медицинским учреждениям: в частности, это Большой Сампсониевский проспект, на котором находится клиника Петербургского государственного педиатрического университета, и проспект Мечникова в районе клиники имени Петра Великого СЗГМУ имени И. И. Мечникова.

Сделаны дороги возле туристических мест и достопримечательностей. Например, речь идет об участке Петербургского шоссе и о Петергофском шоссе. Отремонтированы улицы около памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны (проспект Непокоренных и Меншиковский проспект), и дороги к небольшим населенным пунктам (участки Волхонского шоссе и Петрозаводское шоссе).

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке отремонтируют историческую плотину Гаусмана.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)