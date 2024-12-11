Бесплатный проезд организуют для беременных жительниц Кировской области

Молодые матери родом из региона будут получать свыше 45 тыс. рублей за рождение первенца.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил региональному правительству организовать бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин, – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона представил "дорожную карту" развития Кировской области. Наибольшее внимание в планах было уделено мерам социальной поддержки. Так, среди основных пунктов программы развития региона оказалось сохранение и расширение существующих выплат семьям с детьми.

В частности, в Кировской области продолжат ежемесячные выплаты матерям первенцев в объеме 38 203 рубля. Для жительниц региона, родивших первого ребенка до 24-х лет, предусмотрены выплаты до 45 тыс. рублей.

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