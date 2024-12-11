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Бесплатный проезд организуют для беременных жительниц Кировской области
Сегодня, 20:20
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Бесплатный проезд организуют для беременных жительниц Кировской области

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Молодые матери родом из региона будут получать свыше 45 тыс. рублей за рождение первенца.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил региональному правительству организовать бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин, – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона представил "дорожную карту" развития Кировской области. Наибольшее внимание в планах было уделено мерам социальной поддержки. Так, среди основных пунктов программы развития региона оказалось сохранение и расширение существующих выплат семьям с детьми.

В частности, в Кировской области продолжат ежемесячные выплаты матерям первенцев в объеме 38 203 рубля. Для жительниц региона, родивших первого ребенка до 24-х лет, предусмотрены выплаты до 45 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали, что петербургские депутаты предложили упростить получение субсидий на оплату жилья для пенсионеров.

Фото: Freepik

Теги: беременные женщины, бесплатный проезд, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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