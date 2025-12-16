Миронов предложил сделать проезд для школьников бесплатным круглый год

В Госдуме объяснили, как можно поддержать детей и молодежь.

В России весь общественный транспорт должен быть бесплатным для школьников круглый год по всей стране, а студентам государство должно предоставлять 50-процентную скидку на городской транспорт и пригородные электрички. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что льготы на общественный транспорт должны быть едиными по всей стране.

Для всех школьников круглый год бесплатный проезд в любом городском транспорте. Для студентов обязательно делать 50% скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда. И тоже круглогодично. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что что в настоящее время льготы на проезд устанавливают местными властями в регионах, а за пределами "домашней" территории они просто не действуют. По словам Сергея Миронова, федеральное правительство должно поддерживать детей и молодежь во время учебы, в том числе с помощью единых и существенных льгот на проезд.

В ГД призвали ввести ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе.

Фото: Piter.tv