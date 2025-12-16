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В ГД призвали ввести ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе
Сегодня, 9:36
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В ГД призвали ввести ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе

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Сергей Миронов напомнил, что в 2021 году россияне получили по 10 тысяч рублей на сборы детей к первому сентября.

Родителям российских школьников со стороны государства необходимо ежегодно перед первым сентября выплачивать около 30-50 тысяч рублей на каждого ребенка для сборов к новому учебному году. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что в 2021 году страна предоставила в августе гражданам разовую выплату в размере десяти тысяч рублей на сборы детей к школе.

Мы регулярно вносим такой законопроект, мы предлагаем, чтобы такая выплата составляла порядка 30 тысяч рублей на школьника.

Сергей Миронов, депутат  ГД РФ

Законодатель напомнил о том, что стоимость школьного набора из года в год повышается, а к первому сентября цены взлетают вверх. Из-з такой ситуации многим семьям приходится брать кредиты для того, чтобы собрать ребенка в школу. Для малоимущих семей социальное пособие должно быть еще больше - около 50 тысяч рублей.

Миронов назвал лукавством статистику Росстата о снижении бедности.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, ежегодная выплата, сергей миронов
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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