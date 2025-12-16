Миронов назвал лукавством статистику Росстата о снижении бедности

Лидер "Справедливой России" заявил, что в стране не стало меньше малоимущих — просто снизилась официальная граница бедности. По его словам, эта методика не учитывает тех, кто едва сводит концы с концами.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что статистика Росстата о снижении бедности является лукавством. По его мнению, в стране не стало меньше малоимущих — просто снизилась официальная граница бедности, из-за чего перестают учитываться те, кто едва сводит концы с концами.

Накануне Росстат сообщил, что численность населения с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2026 года снизилась до 7,7 процента с 8,1 процента в аналогичном периоде прошлого года.

Миронов подчеркнул, что методика подсчёта бедности такова, что её граница не совпадает с официальным прожиточным минимумом, а всё больше от него отстаёт. По его словам, в первом квартале текущего года этот разрыв увеличился по сравнению с началом 2025-го. Парламентарий назвал это не границей бедности, а порогом нищеты, за которым живут миллионы людей, для которых недостижим даже прожиточный минимум в 18 939 рублей.

Депутат считает, что победить бедность можно только повышая доходы тех, кто создаёт общественное богатство. Он предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей, перейти к поквартальной индексации пенсий, ввести 13-ю пенсию и 13-ю зарплату, повысить стипендии, отменить подоходный налог для малоимущих, избавлять людей от долгов, сдерживать цены и коммунальные тарифы.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv