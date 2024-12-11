  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские депутаты предложили упростить получение субсидий на оплату жилья для пенсионеров
Сегодня, 19:20
187
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские депутаты предложили упростить получение субсидий на оплату жилья для пенсионеров

0 0

Соответствующий проект закона направлен в правительство России.

Депутаты Законодательного Собрания Северной столицы выступили с инициативой упростить оформление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для граждан старше 70-ти лет, – рассказал в своем Telegram"е Председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Я инициативу тоже одобряю. Считаю, беззаявительный порядок значительно облегчит жизнь гражданам старшего поколения. Только в Петербурге сегодня субсидии на оплату жилья и КУ получают порядка 129 тысяч человек. Практически половина из них – петербуржцы старше 70-ти.

Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Бельский также отметил, что раз в полгода пенсионерам приходится собирать "целую пачку справок", что бывает излишне обременительно для людей пожилого возраста. Депутат считает, что процесс можно упростить, прибегнув к практике времен ковида – то есть к беззаявительному предоставлению субсидий.

Если всё работало в моменте, почему бы не сделать это правилом?!

Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ранее прокурор Ленобласти рассказал о методах борьбы с БПЛА в регионе.

Фото: Piter.TV

Теги: законодательное собрание петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии