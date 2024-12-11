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Прокурор Ленобласти рассказал о методах борьбы с БПЛА в регионе
Сегодня, 17:03
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Прокурор Ленобласти рассказал о методах борьбы с БПЛА в регионе

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В Ленинградской области усилена работа по борьбе с беспилотниками.

В Ленинградской области состоялось расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры, на котором прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский подвел итоги работы ведомства за 2024 год.

По словам Жуковского, в течение года было зафиксировано 140 тысяч нарушений закона. Для восстановления прав граждан и защиты интересов государства прокуратура приняла более 43,5 тысяч мер реагирования.

По результатам проверок более 11 000 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам, собранным прокурорами, возбуждено и расследуется более 160 уголовных дел.

Отдельно Жуковский отметил работу по созданию комплексной системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в регионе, включающую установку радиолокационных станций и оборудование позиций для размещения средств ПВО.

Ранее Piter.TV сообщал, что в воскресенье, 9 февраля, средствами ПВО над Киришским районом Ленинградской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Фото: Telegram-канал "Прокуратура Ленинградской области"

 

Теги: бпла в ленобласти, прокуратура ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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