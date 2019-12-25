Украинского шпиона осудили в Ленобласти на 23 года за диверсии

Украинец занимался сбором сведений об объектах Минобороны РФ в регионе и Петербурге.

Суд в Ленинградской области вынес приговор 41‑летнему гражданину Украины Василию Кашперуку. Мужчину признали виновным в шпионаже, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, украинец проходил по уголовному делу по статьям о шпионаже, о покушении на содействие и о содействии диверсионной деятельности, о диверсии, а также о покушении на незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств (в составе группы лиц по предварительному сговору).

Установлено, что Кашперук выполнял указания неустановленного лица. В частности, он собирал сведения об объектах Минобороны РФ и объектах жизнеобеспечения, расположенных в Ленобласти и Санкт‑Петербурге. Кроме того, мужчина поджег объект транспортной инфраструктуры и пытался незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Украинца признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде заключения в колонии строгого режима на 23 года. Также шпион должен выплатить штраф более 1 млн рублей.

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Фото: Piter.tv