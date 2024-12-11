Беспилотник сбит в Ленобласти утром 9 февраля: что известно

В небе над Киришами уничтожили украинский беспилотник.

В воскресенье, 9 февраля, средствами ПВО над Киришским районом Ленинградской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО над рекой Волхов в Киришском районе уничтожен БПЛА. Спасибо военным, оперативным службам системы РСЧС НФГО и НАСФ за контроль Ленинградского неба" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

По данным Министерства обороны РФ, беспилотник был уничтожен около 07:00.

Напомним, что в связи с работой сил ПВО в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По информации Росавиации, ограничения действовали с 06:55 до 08:15. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что в районе поселка Оредеж Ленинградской области у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА в конце января.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)