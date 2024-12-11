Пулково возобновил работу после перехвата БПЛА в Ленобласти

На запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 08:15 по московскому времени. Об этом сообщили представители аэропорта. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Во время действия ограничений четыре самолёта, направлявшихся в Северную столицу, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет, подчеркнули в пресс-службе Пулково.

Напомним, в небе над территорией Ленинградской области дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Это произошло в районе 07:00 по московскому времени, отметили в Минобороны РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что из Пулково открываются прямые рейсы в Тунис.

Фото: Piter.TV