Российские военные нанесли поражение противнику на Красноармейском направлении.

Вооруженные силы России продолжают демонстрировать успехи в зоне проведения в зоне спецоперации. Стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что операцию провели подразделения группировки "Центр". Белицкое, расположенное между Красноармейском и Доброполье, полностью перешло под контроль ВС России. В ходе боев за населенный пункт применялась бронетехника. В настоящее время российские солдаты проводят мероприятия по поиску и ликвидации бойцов-одиночек ВСУ. Боевики чаще всего прячутся в подвалах зданий.

В минувшую среду сообщалось об освобождении населенных пунктов Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области.

В первых числах июля российские военные освободили семь населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Противник понес серьезные потери.

Фото: Минобороны РФ