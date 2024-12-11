Из Пулково открываются прямые рейсы в Тунис

В рамках летнего расписания рейсы будут следовать в Хаммамет.

Аэропорт Пулково объявляет об открытии прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Хаммаметом, Тунис, в рамках летнего расписания. Об этом сообщает "Воздушные ворота Северной столицы".

Рейсы будет выполнять авиакомпания Express Airline в сотрудничестве с туроператором "Библио-Глобус". Первый рейс запланирован на 26 апреля с частотой ежедневных вылетов. С 26 мая частота увеличится до двух рейсов в день.

Хаммамет — популярный курорт на побережье Туниса, известный своими золотистыми пляжами, богатой историей и уникальным сочетанием культур. Гражданам России для посещения Туниса виза не требуется.

Ранее Piter.TV сообщал, что атмосферное давление в Петербурге продержится рекордно высоким до следующих выходных.

Фото: Piter.TV