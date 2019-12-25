При сканировании QR-кодов и переводах через банковские приложения предупреждение о небезопасном соединении появляться не будет.

Предупреждения о незащищенном соединении на российской территории могут начать появляться с 19 ноября у пользователей в зарубежных браузерах при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) и по универсальному QR-коду. Соответствующее заявление общественности сделали представители пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК).

Изменение связано с переводом платежных сервисов на российские сертификаты безопасности. Переход в первую очередь затронет инструменты для оплаты с использованием Системы быстрых платежей и сервис оплаты по универсальному QR-коду. сообщение от НСПК

Эксперты заметили, что предупреждение в иностранных браузерах может отображаться при онлайн-платежах и при сканировании универсального QR-кода штатной камерой мобильного устройства в магазинах, общественном транспорте и остальных местах оплаты. Появление уведомления связано с особенностями работы самих иностранных браузеров и не говорит о том, что онлайн-ресурс небезопасен. Также известно, что привычные способы платежей и переводов в мобильных приложениях банков сохраняются в полном объеме.

С 1 октября банкоматы перестанут принимать крупные суммы наличных.

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