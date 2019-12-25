В МВД предупредили россиян о сообщениях о блокировке системы быстрых платежей

МВД напомнили, что сотрудники банков никогда не запрашивают коды подтверждения из СМС и не требуют устанавливать программы удаленно.

В России мошенники, которые представляются сотрудниками банковских структур, запугивают граждан блокировкой доступа к системе быстрых платежей (СБП) . Он также убеждают жертв обмана передавать коды из СМС-сообщений и скачивать вредоносные программы (ВПО). Соответствующими сведениями поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, предоставленные правоохранительными органами страны. В криминальной схеме для начала злоумышленник выходит на связь с пользователем банковских услуг под видом сотрудника финансовой организации. Аферист рассказывает о том, что якобы выявлена подозрительная активность в переводах, совершенных через СБП. Далее он говорит, что тт человека требуется провести срочную проверку. В противном случае финансовые переводы или счета будут заблокированы.

В спешке жертву уговаривают назвать код из СМС-сообщения для того, чтобы "пройти верификацию". В реальности жертва подтверждает перевод денежных средств. Также человека могут попросить установить приложение, с помочью которого мошенники затем получают удаленный доступ к устройству.

МВД: мошенники обманывают россиян, предлагая виртуальную зарубежную карту.

Фото: Piter.tv