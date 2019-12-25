МВД: мошенники обманывают россиян, предлагая виртуальную зарубежную карту

В полиции призвали россиян никогда не сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения.

На российской территории дистанционные мошенники выманивают персональные данные у россиян и похищают денежные средства, реализуя криминальную схему с оформлением "виртуальной зарубежной карты". Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами. Сейчас аферисты публикуют объявления с предложением за материальное вознаграждение оформить виртуальную иностранную банковскую карту для оплаты цифровых сервисов и покупок за границей. Далее злоумышленники просят человека прислать реквизиты его отечественной банковской карты, копию российского паспорта и прочие личные сведения.

Затем аферисты просят жертву обмана оплатить услугу. А переведенные деньги они похищают, хотя взятые на себя обязательства не выполняют. Переданные сданные могут в дальнейшем также использоваться для кражи средств со счетов или оформления кредитов. Правоохранительные органы рекомендуют не отправлять паспортные данные незнакомцам, ни кем бы они ни представились и какие бы услуги ни предоставляли.

"Мошаловка" предупредила о схемах мошенников с благотворительностью.

Фото: Piter.tv