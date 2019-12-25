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МВД: мошенники обманывают россиян, предлагая виртуальную зарубежную карту
Сегодня, 12:55
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МВД: мошенники обманывают россиян, предлагая виртуальную зарубежную карту

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В полиции призвали россиян никогда не сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения. 

На российской территории дистанционные мошенники выманивают персональные данные у россиян и похищают денежные средства, реализуя криминальную схему с оформлением "виртуальной зарубежной карты". Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами. Сейчас аферисты публикуют объявления с предложением за материальное вознаграждение оформить виртуальную иностранную банковскую карту для оплаты цифровых сервисов и покупок за границей. Далее злоумышленники просят человека прислать реквизиты его отечественной банковской карты, копию российского паспорта и прочие личные сведения.

Затем аферисты просят жертву обмана оплатить услугу. А переведенные деньги они похищают, хотя взятые на себя обязательства не выполняют. Переданные сданные могут в дальнейшем также использоваться для кражи  средств со счетов  или оформления кредитов. Правоохранительные органы рекомендуют не отправлять паспортные данные незнакомцам, ни кем бы они ни представились и какие бы услуги ни предоставляли. 

"Мошаловка" предупредила о схемах мошенников с благотворительностью.

Фото: Piter.tv

Теги: банковская карта, мвд, мошенничество
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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