"Мошаловка" предупредила о схемах мошенников с благотворительностью

Эксперты рассказали, что слишком выгодный тур за несколько дней до праздника в большинстве случаев будет именно уловкой мошенников.

На российской территории мошенники в преддверии Дня народного единства организуют денежные сборы якобы на помощь ветеранам, детским домам и пострадавшим регионам. Злоумышленниеки предлагают гражданам переводить пожертвования на частные счета. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" и цифровой платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

Еще один вариант мошеннической схемы ко Дню народного единства - "благотворительность": фальшивые сборы "в честь праздника" на помощь ветеранам, детским домам и пострадавшим регионам с переводом денег на частные счета. Александра Пожарская, эксперт

Эксперт объяснила, что аферисты пользуются наступлением коротких выходных. Они предлагают россиянам "выгодные путевки" на отдых. Речь идет о запуске сайтов-двойников с "горящими турами", а также "блокировкой билетов". В последнем случае билеты требуется срочно "разблокировать", для чего пользователя просят ввести банковские данные. Еще одной схемой обмана является поздравительные письма с опасными вложениями. Такой криминальный сценарий подразумевает, что под видом анонса мошенники прячут под фишинговыми ссылками вирус.

Проверяйте все в официальных приложениях и на официальных сайтах, набрав адрес самостоятельно, а благотворительность - только через фонды из реестра Минюста. Александра Пожарская, эксперт

Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю.

Фото: Piter.tv