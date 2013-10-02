Стало известно, как преступники могут получить займ на человека без его ведома.

Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю. В интервью радиостанции Sputnik представитель проекта "За права заемщиков" от Общероссийского народного фронта Александра Пожарская заметила, что преступники могут брать онлайн-заемы на добропорядочных граждан даже без их ведома.

Люди, которые не следят за своей кредитной историей, не видят, что там появляются займы, к которым они не имеют отношения. Для многих бывает сюрпризом, когда их разворачивают на границе или когда они получают судебный приказ о взыскании долга. Александра Пожарская, эксперт

Чаще всего злоумышленники находят личные данные граждан РФ при помощи интернета. В заявках на одобрение кредита они указывают "серые" телефонные номера, которые не привязаны к конкретным владельцам. Сделка верифицируется за счет электронной подписи - SMS-сообщения с кодом. Чтобы получить как можно больший займ, часто мошенники создают своей потенциальной жертве хорошую кредитную историю.

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Фото: Piter.tv