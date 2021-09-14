Мошенники смогли "реализовать" пять пятитысячных купюр в мелких магазинах по области.

В Оренбурге правоохранители задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Операция проводилась совместно с сотрудниками управления по противодействию коррупции, ОМОН, Росгвардии. Подозреваемыми стали жители областного центра.

Следствие считает, что ранее судимые мужчины купили поддельные денежные средства в другом российском регионе. Они расплачивались фальшивками с номиналов в пять тысяч рублей в Оренбургской области в малых торговых точках. Обычно в магазинах отсутствовала система видеонаблюдения, а также детектор определения подлинности банкнот. Одна из подозрительных купюр обнаружилась по улице Салмышской в торговом павильоне. Позже у задержанных полиция изъяли еще 11 аналогичных банкнот, мобильное устройство и банковские карты. В общей сложности оперативники установили минимум пять преступных эпизодов.

Ведется уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет заключения, а также штраф в размере до миллиона рублей.

Сбежавший из изолятора Мавриди при задержании назвался Ивановым.

Фото и видео: официальный сайт МВД России