Сбежавший из изолятора Мавриди при задержании назвался Ивановым

Сейчас мужчина находится в ИВС в Лобне.

Подозреваемый Александр Мавриди при задержании назвался Владимиром Ивановичем Ивановым. Об этом рассказали представители правоохранительных органов, опубликовавших момент поимки участника резонансного побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Сотрудники МВД уточнили, что мужчина предпринял попытку выдать себя за другого человека. Мавриди заметил, что не понимает, за что его задерживают. Он отметил, что ранее судим не был, но затруднился назвать адрес своего проживания в Ростове.

Иванов Владимир Иванович... Не проживал, приехал... с Ростова три дня назад. Александр Мавриди, фигурант уголовного дела об убийстве

Во второй части видеоролика Мавриди отказался от того, чтобы скрывать свою настоящую личность. Он уточнил, что все это время (с момента побега) прятался га территории церкви в Митино. Сейчас мужчине предъявлено обвинение. В рюкзаке подозреваемого оперативники обнаружили три тысячи долларов, 1 350 евро, 70 тысяч рублей. На данный момент Мавриди помещен в изолятор временного содержания в Лобне.

Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди.

Фото и видео: МВД России