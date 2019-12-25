Беглец дал показания по делу об убийстве Владимира Маругова.

Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди. Ролик распространил по социальным сетям Следственный комитет России. Известно, что с оперативниками подозреваемый общался после того, как был пойман накануне вечером. Ранее мужчине удалось сбежать (в августе 2021 года) из заключения из подмосковного изолятора временного содержания. На кадрах зафиксировано, что мужчина дает показания по уголовному делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Следователи также показали взломанный замок, который повредили беглецы.

Напомним, что побег пяти человек из ИВС в Истре произошел 6 августа. Четверо из фигурантов расследования проходили по делу о краже. Александра Мавриди обвиняют в убийстве Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Трое подозреваемых вскоре после побега были задержаны, а четвертый мужчина сдался правоохранителям сам.

Следователи полагают, что врио начальника изолятора распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. За счет этого беглецы смогли выработать единую стратегию по расследованию, а также придумать план по освобождению себя из ИВС. В СК РФ заметили, что Мавриди в эту камеру переместили незаконно.

Сбежавшего из ИВС Мавриди задержали благодаря камерам видеонаблюдения.

Фото и видео: Следственный комитет России