Фигуранта дела отправили на допрос.

Сбежавшего из ИВС Мавриди задержали благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Об этом рассказали представители правоохранительных органов и Следственного комитета России. Подозреваемый сбежал из изолятора временного содержания в августе 2021 года.

Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами. источник в полиции

Напомним, что фигурант расследования найден в московском районе Митино. Он пытался оказать активное сопротивление при задержании, но мужчину удалось обезвредить. После проведения дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди будет допрошен.

Напомним, что возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Два сотрудника подмосковного ИВС арестованы. Оперативники считают, что один из представителей закона

умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре и устройства, которые были направлены на помещение дежурной части.После этого обвиняемые покинули рабочий пост и ушли спать. Также дежурные по ИВС оставили открытыми "кормушки" (двери камер для передачи продуктов питания). Этот фактор дал возможность задержанным сбежать. Следствие также задержало врио начальника истринского ИВС Андрея Старшинова.

Опубликовано видео задержания четвертого сбежавшего из изолятора в Истре.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России