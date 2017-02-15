Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей

Полиция предлагает за данные о местонахождении подозреваемого уже не один, а полтора млн рублей.

Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительных органов. Ранее сумма вознаграждения за полезную информацию составляла 1 млн рублей.

МВД РФ увеличило до 1 млн 500 тыс. рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи. пресс-служба МВД РФ

Предварительно оперативники смогли установить, что Мавриди в ноябре прошлого года совершил на территории Московской области убийство. В качестве орудия преступления он использовал арбалет. Мужчине удалось сбежать из изолятора временного содержания 6 августа 2021 года. Его местонахождение неизвестно.

Опубликовано видео задержания четвертого сбежавшего из изолятора в Истре.

Фото: Следственный комитет РФ