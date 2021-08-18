Опубликовано видео задержания четвертого сбежавшего из изолятора в Истре

На свободе остается только Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве.

Пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала видео, на котором показано задержание четвертого из пяти заключенных, которые совершили побег из истринского изолятора временного содержания.

Задержанным является Александру Бутнару. Его обнаружили в одном из поселков Новгородской области. Задержание происходило при участии сотрудников ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской и Новгородской областей, ФСБ России и Росгвардии.

Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа Дениса Грозаву и Ивана Циркану обнаружили на съемной квартире в Подольске. Третий беглец, предположительно Иван Тетеря, сдался полиции 12 августа.

Ранее суд оштрафовал жителя Чебоксар, который пожарил сосиски на Вечном огне.

Видео: МВД России