Суд оштрафовал жителя Чебоксар, который пожарил сосиски на Вечном огне

Сумма штрафа составила 150 тысяч рублей.

Верховный суд Чувашской республики принял решение оштрафовать молодого человека, который вместе с друзьями жарил сосиски на городском мемориальном комплексе "Вечный огонь". Об этом сообщает телеканал "360".

Сам инцидент произошел осенью 2020 года. Приготовления сосисок на огне молодой человек транслировал в социальной сети Instagram. Согласно данным СМИ, осквернителем мемориала оказался местный тату-мастер.

По факту нарушения было возбуждено дело по статье "Осквернение символов воинской славы России". Суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Ранее в Приморье полиция задержала двух подростков, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову. Несовершеннолетние злоумышленницы были найдены после изучения записей с камер видеонаблюдения. Кроме акта вандализма девочки также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по скверу.

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