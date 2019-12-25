В Приморье полиция задержала двух подростков, осквернивших памятник Герою России Пешкову

В преступлении подозреваются девочки 14 и 15 лет.

В Приморье полиция задержала двух подростков, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Известно, что инцидент зафиксирован в Арсеньеве. В преступлении обвиняются две девочки-подростка. Подозреваемым 14 и 15 лет. Несовершеннолетние злоумышленницы были найдены после изучения записей с камер видеонаблюдения. Кроме акта вандализма девочки также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по скверу.

В дежурную часть поступило сообщение 66-летней местной жительницы о том, что неизвестные лица на улице Калининской осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова. пресс-служба МВД по Приморскому краю

Напомним, что самолет СУ-24 с летчиком Олегом Пешковым был сбит 24 ноября 2015 года около сирийско-турецкой границы. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а Олега Пешкова боевики смогли расстрелять в воздухе. Позже стало известно о том, что террористы, принимавшие участие в операции, были ликвидированы. Звание Героя РФ пилот получил посмертно.

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Фото: Piter.tv