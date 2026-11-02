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На ж/д станции Купчино пьяный петербуржец разбил турникет

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Сумму причиненного ущерба оценили в 100 тыс. рублей.

Транспортные полицейские Петербурга задержали местного жителя, причастного к порче имущества на железнодорожной станции Купчино. Об этом сообщили в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу 2 ноября. 

Злоумышленника разыскали на Витебском вокзале. По предварительным данным, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прохождения турникета ударил ногой по стеклянной створке и пошел дальше. 

Задержанный признался в содеянном. Сумму причиненного ущерба оценили в 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Петербуржцу грозит до трех лет лишения свободы. Пока избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее мы рассказывали о том, что юный "художник" разрисовал трамвай на проспекте Народного Ополчения. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: вандализм, купчино
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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