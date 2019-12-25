Юный "художник" разрисовал трамвай на проспекте Народного Ополчения

Материальный ущерб составил 19,9 тыс. рублей.

Полиция задержала "художника", который разрисовал трамвай маршрута №52 на проспекте Народного Ополчения. Преступление было совершено 23 октября, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Материальный ущерб составил 19,9 тыс. рублей, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ. В результате вечером 28 октября на улице Тамбасова поймали 17-летнего местного жителя. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали парней, разрисовавших здание напротив ТРЦ "Галерея". Вандалов выявили в ходе мониторинга территорий по камерам "Безопасного города". Их привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Фото: Piter.TV