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Юный "художник" разрисовал трамвай на проспекте Народного Ополчения
Сегодня, 12:29
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Юный "художник" разрисовал трамвай на проспекте Народного Ополчения

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Материальный ущерб составил 19,9 тыс. рублей.

Полиция задержала "художника", который разрисовал трамвай маршрута №52 на проспекте Народного Ополчения. Преступление было совершено 23 октября, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Материальный ущерб составил 19,9 тыс. рублей, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ. В результате вечером 28 октября на улице Тамбасова поймали 17-летнего местного жителя. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали парней, разрисовавших здание напротив ТРЦ "Галерея". Вандалов выявили в ходе мониторинга территорий по камерам "Безопасного города". Их привлекут к ответственности в соответствии с законом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, хулиганство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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