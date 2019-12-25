Вандалов в Петербурге будут ловить с помощью городских камер

Борьбу с вандализмом предложили сочетать с профилактической работой.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что для борьбы с порчей городского имущества Петербургу стоит активнее задействовать систему видеонаблюдения "Безопасный город". По его мнению, это поможет выявлять тех, кто портит остановки и другие объекты городской инфраструктуры.

При этом политик настаивает, что одних лишь мер по выявлению нарушителей недостаточно — важна и профилактика. В частности, нужно вести разъяснительную работу с молодёжью и детьми, почему недопустимо разрушать городскую среду.

Бельский также обратил внимание на то, что в Петербург есть сообщества, для которых граффити — это форма искусства, и с такими творческими объединениями важно выстраивать диалог. При этом он чётко разграничивает художественные работы и акты вандализма. Разрисованные остановки и повреждённое имущество председатель Заксобрания относит именно к вандализму, с которым необходимо решительно бороться.

Ключевая задача, как считает Бельский, — не только предупреждать случаи порчи имущества, но и оперативно устанавливать причастных к ним лиц. Для этого, по его словам, следует в полной мере использовать возможности городской системы видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что два молодых человека нанесли запрещенную символику на здание станции "Проспект Просвещения".

Фото: Piter.tv