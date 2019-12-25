На станции Чолово молодые вандалы разрисовали электричку

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Транспортные полицейские Петербурга выявили подозреваемого в вандализме на железнодорожной станции Чолово Ленинградской области. Об этом рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу 5 ноября.

Молодые люди нанесли граффити на состав электрички еще 25 июля. Был задержан 20-летний местный житель, причастный к порче поезда. Вместе со знакомыми он разрисовал корпус вагона, используя аэрозольные баллоны с краской.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В отношении парня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальных правонарушителей разыскивают.

Ранее на Piter.TV: на ж/д станции Купчино пьяный петербуржец разбил турникет. Сумму причиненного ущерба оценили в 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО