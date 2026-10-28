В Купчино росгвардейцы задержали футболиста, нанесшего побои сопернику

Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб носа.

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали участника игры в футбол, который избил соперника. Напавший попытался скрыться, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в спортивном комплексе на Софийской улице вечером 24 октября. Местные жители арендовали поле. В ходе матча повздорили двое мужчин, и завязалась драка. Один из них нанес побои второму в область головы. Сотрудники центра воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

В результате 20-летнего злоумышленника увезли в 12-й отдел полиции, а 30-летнему пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб носа.

Ранее мы рассказывали о том, что после нападения на подростка в поселке Лебяжье возбудили уголовное дело. Юноша получил тяжелые травмы.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти