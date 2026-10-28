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В Купчино росгвардейцы задержали футболиста, нанесшего побои сопернику

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Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб носа.

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали участника игры в футбол, который избил соперника. Напавший попытался скрыться, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Инцидент произошел в спортивном комплексе на Софийской улице вечером 24 октября. Местные жители арендовали поле. В ходе матча повздорили двое мужчин, и завязалась драка. Один из них нанес побои второму в область головы. Сотрудники центра воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. 

В результате 20-летнего злоумышленника увезли в 12-й отдел полиции, а 30-летнему пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб носа.

Ранее мы рассказывали о том, что после нападения на подростка в поселке Лебяжье возбудили уголовное дело. Юноша получил тяжелые травмы. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: купчино, росгвардия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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