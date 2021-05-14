Преступник был под воздействием наркотиков.

В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. Об этом сообщили региональные представители ГУ МВД. По информации от представителей закона, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный ему мужчина, находясь возле обелиска "Отстоявшим Отчизну", бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

Патрульно-постовая служба вычислила преступника. Им оказался 32-летний житель Московской области. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за вандализм. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Новосибирске неизвестный украл монеты из чаши Вечного огня.

Видео: мвд.рф