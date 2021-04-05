В Новосибирске неизвестный украл монеты из чаши Вечного огня

Личность нарушителя не установлена.

Мужчина украл деньги из чаши мемориала "Вечный огонь" в Новосибирске. Инцидент попал на камеры очевидцев.

В ролике видно, что мужчина в камуфляже собирает монеты около Вечного огня. Один из снимающих говорит своему ребенку, что так поступать нельзя.

Собиратель монет никак не реагирует на замечания и высказывания в его адрес.

Личность нарушителя пока не установлена.

Ранее дети затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе.

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"