В Новосибирске неизвестный украл монеты из чаши Вечного огня

Мужчина украл деньги из чаши мемориала "Вечный огонь" в Новосибирске. Инцидент попал на камеры очевидцев.
В ролике видно, что мужчина в камуфляже собирает монеты около Вечного огня. Один из снимающих говорит своему ребенку, что так поступать нельзя.
Собиратель монет никак не реагирует на замечания и высказывания в его адрес.
Личность нарушителя пока не установлена.
Ранее дети затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе.
Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
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