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В Новосибирске неизвестный украл монеты из чаши Вечного огня

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Личность нарушителя не установлена.

Мужчина украл деньги из чаши мемориала "Вечный огонь" в Новосибирске. Инцидент попал на камеры очевидцев.

В ролике видно, что мужчина в камуфляже собирает монеты около Вечного огня. Один из снимающих говорит своему ребенку, что так поступать нельзя. 

Собиратель монет никак не реагирует на замечания и высказывания в его адрес.

Личность нарушителя пока не установлена.

Ранее дети затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе.

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Теги: вечный огонь, новосибирск, осквернение памятников
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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