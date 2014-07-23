Дети затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе

Теперь их разыскивает полиция.

В Красном Селе 21 марта дети затушили Вечный огонь. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 21 марта в 16:39 обратилась местная жительница, которая рассказала, что в Верхнем парке "Красное Село" не горит Вечный огонь и чувствуется сильный запах газа.

При просмотре видеозаписей с камер, установлено, что 21 марта в 14:17 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись в сторону улицы Равенства. В 17:00 работа Вечного огня была восстановлена.

Приметы несовершеннолетних: на вид 10-12 лет, среднего роста. Девочка была одета в короткое демисезонное пальто темно-синего цвета, черные брюки, вязаную шапочка и шарф голубого цвета, черные сапоги на сплошной полиуретановой подошве. Мальчик был одет в черную короткую куртку, спортивные утепленные брюки черного цвета, серую вязаную шапку, темные ботинки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале в Красном Селе Вечный огонь угас из-за потопа.

Видео: Piter.TV