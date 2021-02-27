Появилось видео угасания Вечного огня в Красном Селе из-за потопа

Инцидент произошел вечером 26 февраля.

Вечером 26 февраля в Красном Селе потух Вечный огонь. Причиной тому стало не хулиганство местных жителей, а потоп: по словам жителей, вокруг мемориала растаял неубранный снег, и вода затопила пламя. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент угасания огня.

На видео заметно, как огонь начинает гореть неравномерно, затем на мгновение исчезает, появляется снова и горит довольно слабо. Спустя пару секунд такой "агонии" пламя вовсе погасло. К пропавшему Вечному огню незамедлительно выехала газовая служба, которой пришлось ждать сотрудников "Водоканала" для откачки воды.

Восстановили ли газовщики работу Вечного огня, Piter.TV пока узнать не удалось: в пресс-службе "ПетербургГаз" не ответили на наш звонок.

Совсем недавно Вечный огонь погас и на мемориале "Разорванное кольцо". Причиной тому стала треснувшая чаша горелки.

Видео: Piter.TV