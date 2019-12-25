Уроженца Свердловской области приговорили к реальному сроку за то, что он потушил Вечный огонь на Марсовом поле

Мужчина отправлен в колонию строгого режима.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста из Свердловской области по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 22 октября.

В сентябре прошлого года мужчина залил пламя Вечного огня возле мемориала "Борцам революции" на Марсовом поле жидкостью из бутылки. В результате он был потушен.

Суд по совокупности приговоров назначил злоумышленнику окончательное наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: петербуржец бросил цветы в Вечный огонь на Марсовом поле, чтобы согреться. Подсудимый думал, что пламя станет еще больше.

Фото: Piter.TV