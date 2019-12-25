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Вечный огонь на мемориале "Разорванное кольцо" погас
Сегодня, 15:55
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himif

Вечный огонь на мемориале "Разорванное кольцо" погас

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Причиной стала треснувшая чаша горелки.

На мемориале "Разорванное кольцо" у Ладожского озера 3 февраля погас Вечный огонь. Как рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти, причиной тому стала треснувшая чаша горелки.

Выйти из строя горелка могла из-за попадания в чашу снега или же из-за перепада температур. По информации  руководителя музейно-мемориального комплекса Юрия Щеглов, бригада газовщиков уже работает над заменой чаши. "Вечный огонь" временно погашен.

К 9 мая памятные столбы Дороги жизни получат постоянную подсветку.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: вечный огонь, разорванное кольцо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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