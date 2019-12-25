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На Невском воинском кладбище зажгли новый Вечный огонь
Сегодня, 15:59
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На Невском воинском кладбище зажгли новый Вечный огонь

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Частицу огня доставили от "Могилы Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены в Москве.

В Петербурге на Невском воинском кладбище зажгли новый Вечный огонь. Об этом сообщили в Смольном 6 мая. 

Сегодня зажгли одновременно 80 Вечных огней по всей стране. Центральная площадка проекта "Храним огонь Победы" – мемориал "Журавли" в городе на Неве, где в годы блокады в братских могилах были захоронены порядка 50 тыс. ленинградцев.

Частицу огня доставили от "Могилы Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены в Москве. Команду "Зажечь огни!" дал Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В мероприятии поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, участники СВО, представители органов власти и общественных организаций.

Ранее мы рассказывали о том, что из Мурманска в Петербург отправили частицу Вечного огня. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: вечный огонь, невское воинское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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