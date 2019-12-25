Из Мурманска в Петербург отправили частицу Вечного огня

Взял и передал Вечный огонь участник СВО Александр Панасюк, приняла его старший лейтенант Анна Говоркова.

В рамках акции "Огонь памяти" из Мурманска в Петербург отправили лампаду с частицей Вечного огня. Передача состоялась около мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны", рассказали в Минобороны РФ.

Взял и передал Вечный огонь участник СВО Александр Панасюк, приняла его старший лейтенант Анна Говоркова. Акция в таком масштабном формате проводится впервые. Также мероприятия прошли в Москве, Смоленске, Туле, Севастополе, Керчи и Волгограде.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга стартовал велопробег в честь 80-летия Победы, участник которого Алексей Ильмухин за 80 дней планирует преодолеть почти 11 тыс. километров до Владивостока. Это путешествие через всю страну – не просто спортивный вызов, а дань памяти подвигу наших предков.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ