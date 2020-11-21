Из Петербурга стартовал велопробег в честь 80-летия Победы

Маршрут пройдет через 25 городов России.

В это воскресенье, 4 мая, с площади Победы в Санкт-Петербурге стартовал масштабный велопробег #ВСЯРОССИЯ, участник которого Алексей Ильмухин за 80 дней планирует преодолеть почти 11 тысяч километров до Владивостока.

Маршрут пройдет через 25 городов России, включая Великий Новгород, Москву, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и Хабаровск, где велосипедист посетит мемориалы Великой Отечественной войны, встретится с ветеранами и проведет патриотические мероприятия.

Ежедневно Ильмухин намерен проезжать около 150 километров, преодолевая 5 климатических зон, 8 часовых поясов и 6 федеральных округов. Особое значение в маршруте имеют два города-героя (Петербург и Москва), 4 города воинской славы и 17 городов трудовой доблести.

"Это путешествие через всю нашу Великую Россию - не просто спортивный вызов, а дань памяти подвигу наших предков" Алексей Ильмухин

Перед стартом спортсмен подчеркнул символичность 80-дневного срока, посвященного 80-летию Победы. Трансляция путешествия и подробности маршрута доступны на официальных ресурсах проекта.

Видео: Telegram / ВСЯ РОССИЯ 2025