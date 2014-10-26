Агитпоезд Минобороны РФ прибыл в Петербург с патриотической акцией

Акция завершает маршрут, и в ближайшее время поезд вернется в Москву.

В Санкт-Петербург в это воскресенье, 29 июня, прибыл тематический агитационный поезд Министерства обороны РФ в рамках всероссийской акции "Единство в памяти. Сила в подвиге!", посвященной 80-летию Победы.

Специальный эшелон из восьми вагонов, стартовавший 19 апреля в Москве, уже посетил более 70 городов России, включая регионы Поволжья, Кавказа, Урала и Дальнего Востока. Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко, акция подчеркивает важность сохранения исторической памяти и национального единства.

На Московском вокзале развернулась масштабная экспозиция: в тематических вагонах представлены образцы военной техники, включая трофейные экземпляры, историческая форма летчиков, симулятор истребителя Су-27 и конструктор дронов. На перроне работали выставки стрелкового оружия, информационные палатки и мобильный пункт отбора на контрактную службу.

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Фото: Telegram-канал "Минобороны России"