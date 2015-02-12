"Ленинградская" симфония Шостаковича прозвучала на сцене в Шанхае

Для китайских зрителей была специально организована выставка архивных фотографий из фонда музыкальной библиотеки Петербургской Филармонии.

Знаменитый российский коллектив — заслуженный академический симфонический оркестр Петербургской филармонии — начал большой гастрольный тур по Китаю с концертов 21 и 22 июня. Первый этап прошел в городах Гуанчжоу и Шэньчжэнь, где музыканты исполнили известнейшую Седьмую ("Ленинградскую") симфонию Дмитрия Шостаковича. Затем артисты отправятся выступать в Шанхай, Пекин и Ухань.

Концертмейстер оркестра и народная артистка России Лев Клычков подчеркнул значимость этих выступлений: эта музыка объединяет сердца слушателей, создавая своеобразный мост между Петербургом и далекими регионами Китая. Несмотря на сложность восприятия, публика слушает произведение до самого конца.

Оркестровая история тесно переплетается с биографией Дмитрия Шостаковича: коллектив впервые исполнил большинство его симфоний, включая мировую премьеру Первой симфонии 12 мая 1926 года в Ленинграде. Для китайских зрителей была специально организована выставка архивных фотографий из фонда музыкальной библиотеки филармонии.

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Фото: предоставлено организаторами концерта