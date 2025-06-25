Симфонический оркестр Петербургской филармонии приехал в КНР с масштабными гастролями

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии, заслуженный коллектив России, отправился в Китай с большими гастрольными выступлениями, приуроченными к юбилею известного композитора Дмитрия Шостаковича, исполняющемуся 50 лет со дня его смерти, пишет "Петербургский дневник".
Тур продлится с 21 по 29 июня и включает концерты в пяти китайских городах под руководством главного дирижёра оркестра Николая Алексеева:
25 июня музыканты сыграют в шанхайском Восточном художественном центре;
26 и 27 июня пройдут два концерта в Пекине;
Концерты в городе Ухань запланированы, точные даты уточняются.
Оркестровая программа состоит из исполнения знаменитой Седьмой ("Ленинградской") симфонии Шостаковича и Первого фортепианного концерта Сергея Прокофьева, сольную партию которого исполняет пианист Даниил Харитонов.
Специально к китайским выступлениям организована выставка редких архивных фотографий из коллекции Филармонии, рассказывающая о долголетнем творческом партнёрстве Дмитрия Шостаковича с музыкальным коллективом и учреждением.
Предваряя выступление в Шанхае, Ольга Радвилович прочтёт лекцию о взаимодействии Шостаковича с Петербургской филармонией.
Начало тура датировано 21–22 июня, когда состоялись первые концерты в Гуанчжоу и Шэньчжене. Особенное впечатление произвело исполнение Седьмой симфонии в Шэньчжене, состоявшееся в День памяти и скорби.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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