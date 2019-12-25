Петербург готовится ко Дню реставратора

Программа включит разнообразные события: тематические экскурсии, научные конференции, дискуссионные площадки, выставочные проекты и многое другое.

С 30 июня по 6 июля в Петербурге пройдут праздничные мероприятия в рамках Недели реставрации, приуроченные ко Дню реставратора, отмечаемому ежегодно 1 июля. Информация предоставлена пресс-службой городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Программа включит разнообразные события: тематические экскурсии, научные конференции, дискуссионные площадки, выставочные проекты и многое другое. Полностью ознакомиться с расписанием можно на официальных платформах Союза реставраторов и Комитета государственной охраны объектов культурного наследия.

Особенностью нынешней Недели станет акцентирование внимания на знаменательном событии — 80-летии основания ленинградской школы реставрации. Эта дата увековечивает исторический момент подписания постановления от 1 июля 1945 года о формировании Ленинградских архитектурно-реставрационных мастерских, основной миссией которых стало восстановление исторического облика разрушенного войной города и его окрестностей.

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Фото: КГА Петербурга