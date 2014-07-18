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Памятник Жириновскому установят в Петербурге
Сегодня, 15:41
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Памятник Жириновскому установят в Петербурге

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Также объявлено о планах установки монумента в Севастополе.

Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким объявлено о планах установки монументов Владимиру Жириновскому в Петербурге и Севастополе. Сообщение он озвучил в рамках ПМЭФ-2025.

В Севастополе памятник Владимиру Вольфовичу откроется осенью, он уже практически готов. Планируется открытие аналогичных мемориалов и в иных регионах. Очень вероятно, что бюст появится и в Северной столице.

Спасибо губернатору Александру Дмитриевичу Беглову и его команде за толерантность. Ну, а Владимир Вольфович действительно очень и очень много сделал для сегодняшней и будущей России.

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР

Ранее мы сообщили о том, что памятник Михаилу Сперанскому оформили акцентной подсветкой.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ (архив)

Теги: владимир вольфович жириновский, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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