Памятник Жириновскому установят в Петербурге

Также объявлено о планах установки монумента в Севастополе.

Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким объявлено о планах установки монументов Владимиру Жириновскому в Петербурге и Севастополе. Сообщение он озвучил в рамках ПМЭФ-2025.

В Севастополе памятник Владимиру Вольфовичу откроется осенью, он уже практически готов. Планируется открытие аналогичных мемориалов и в иных регионах. Очень вероятно, что бюст появится и в Северной столице.

Спасибо губернатору Александру Дмитриевичу Беглову и его команде за толерантность. Ну, а Владимир Вольфович действительно очень и очень много сделал для сегодняшней и будущей России. Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР

Ранее мы сообщили о том, что памятник Михаилу Сперанскому оформили акцентной подсветкой.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ (архив)