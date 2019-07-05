Памятник Михаилу Сперанскому оформили акцентной подсветкой

Памятник Сперанскому М.М. стал частью ансамбля площади перед РНБ.

Памятник выдающемуся правоведу и государственному деятелю Михаилу Сперанскому оформили акцентной подсветкой. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Памятник был установлен в мае 2025 года перед зданием Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте. Торжественное открытие объекта состоялось в рамках XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Памятник Сперанскому М.М. стал частью ансамбля площади. В РНБ находится самый большой архив его трудов, записей, книг с его пометками. Рядом также расположен монумент знаменитому юристу Анатолию Кони, открытый в 2024 году.

Для подсветки было использованы четыре энергоэффективных прожектора нового поколения. Световое оформление интегрировано в существующую систему освещения площади.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"