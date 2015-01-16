Памятник Сперанскому появился перед зданием РНБ в Петербурге

Бронзовая скульптура на гранитном постаменте дополнила памятник Анатолию Кони.

Перед зданием Российской национальной библиотеки в Петербурге открыли памятник "отцу" юриспруденции Михаилу Сперанскому. Об этом пишет 19 мая телеканал "Санкт-Петербург".

Бронзовая скульптура на гранитном постаменте дополнила памятник юристу Анатолию Кони. Сперанский вошел в историю как основоположник юриспруденции.

Это удивительный человек по своей масштабности и по заслугам перед российским государством. Он первый поставил вопрос о систематизации российского законодательства, он одним из первых начал системно работать над проектом Конституции новой России. Константин Чуйченко, министр юстиции

Кроме того, в РНБ заработала выставка, в экспозиции которой находятся подлинные документы из личного архива Сперанского. К примеру, среди них фрагмент черновой автобиографии от 1823 года и грамоты.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"